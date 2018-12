Xavi: «Pensava que o Real iria melhorar sem Ronaldo»

A milhares quilómetros de distância, mas sempre ligado ao futebol espanhol, Xavi admitiu esta sexta-feira, em entrevista à 'Marca', que a crise de resultados do Real Madrid o surpreendeu, especialmente porque pensava que os merengues iriam melhorar o seu jogo com a saída de Cristiano Ronaldo."Pensei que com a saída de Ronaldo o Real Madrid iria jogar melhor coletivamente. O Cristiano dá muitas coisas individuais, pelos 50 golos que marca, mas acreditava que o Real Madrid iria jogar muito bem com ele. E até jogaram com Lopetegui um ou dois jogos assim, mas não lhe deram tempo...", considerou o médio de 38 anos, que atualmente joga no Al Sadd.