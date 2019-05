Xavi pode ser o próximo treinador de William Carvalho

A reta final de campeonato do Betis de William Carvalho é para esquecer. O emblema de Sevilha soma apenas duas vitórias nos últimos dez jogos e Quique Setién pode receber guia de marcha no final da época.É neste contexto que surge Xavi. O médio do Al Saade vai abraçar a carreira de treinador. O jornal catalão 'Sport' avança que os dirigentes do Betis estão a ponderar em convidar o médio de 39 anos para o cargo de treinador.O Betis esteve até há bem pouco tempo nos lugares de acesso à Liga Europa, mas caíram para o 11.º lugar. A três jornadas do fim do campeonato, só um milgare pode levar os andaluzes às competições europeias.