Xavi quer regressar ao Barcelona e sugere reforços: «Jadon Sancho, Serge Gnabry...»

Xavi mostrou-se 'preparado' para aceitar o desafio de treinar o Barcelona. Depois de uma recusa inicial em render Ernesto Valverde no comando técnico da equipa da Cidade Condal, em janeiro, o antigo internacional espanhol não esconde o entusiasmo que a possibilidade de treinar os blaugrana lhe traz.





"Estou certo que quero regressar ao Barcelona, estou muito entusiasmado com a ideia", confessou Xavi, em entrevista ao jornal espanhol 'La Vanguardia', este domingo. "Agora que já me vi treinar, penso que posso acrescentar coisas aos jogadores. Mas sempre fui muito claro que só me via num projeto que começasse do zero e que as decisões passem todas por mim."Xavi não lamenta a recusa em regressar ao Barcelona e explicou os motivos. "Não tenho qualquer problema, não o escondo nem voltaria atrás. Quero trabalhar com pessoas com o qual tenho confiança, com o qual haja lealdade e sejam pessoas válidas. Não pode haver ninguém tóxico em redor do balneário", frisou o ex-médio, que considerou alguns dos atuais jogadores do Barça os melhores do Mundo nas respetivas posições - tais como Messi, Piqué e Ter Stegen - e que Frenkie de Jong e Arthur são jogadores "para vencer nos próximos 10 anos".No entanto, o plantel blaugrana necessita de caras novas e Neymar é sempre um dos nomes badalados. Xavi torce um bocado o nariz à ideia do regresso do internacional brasileiro. "Não sei se o Neymar iria encaixar devido à sua vida social mas se fosse só em termos de futebol era uma contratação espetacular. Mas não seriam necessários muitos novos jogadores: talvez Jadon Sancho, Serge Gnabry..."