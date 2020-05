Xavi: «Tive proposta do Barcelona mas não era o momento»

Confinado no Qatar, Xavi foi entrevistado pelo antigo companheiro Samuel Eto'o e não fugiu a nenhum assunto, desde a proposta que recebeu do Barcelona até ao futuro de Messi, passando pela falta que Neymar faz aos catalães.





Eto'o vestiu a pele de jornalista e conseguiu sacar uma notícia de Xavi. "O meu sonho, já o disse muitas vezes, é treinar o Barça. Em janeiro o Abidal fez-me uma proposta, mas ainda não era o momento certo. Ainda preciso de ganhar mais experiência para chegar a esse posto", revelou o ex-médio, agora com 40.Em relação a Messi, Xavi considera que o astro argentino ainda tem muito para dar. "Ainda lhe faltam uns bons seis ou sete anos ao mais alto nível. Cuida-se muito e deverá conseguir jogar até aos 38 ou 39. Estará de certeza no Mundial do Qatar", referiu, elogiando a ideia de jogo de Quique Setién: "Tal como a as equipas de Guardiola, esta não tem medo de assumir o jogo e ir para o ataque contra quem for."Por fim, o tópico foi Neymar e a falta que este feito. "Não há dúvida que é dos cinco melhores jogadores do Mundo, faz a diferença. Espero que volte! Sou do Barcelona e quero que os melhores estejam todos lá. Partilhei balneário com ele e dá muitas coisas boas. Seria uma contratação espetacular que colocaria o Barcelona num nível acima", concluiu.