Xavi trava euforia no Barça: «Ser campeão é muito difícil, mesmo ganhando no Bernabéu»

O Barcelona voltou ao campeonato espanhol e a golear, neste caso, o Osasuna por 4-0. Os catalães figuram no terceiro lugar, com 51 pontos em 27 jornadas, mas apesar do sexto triunfo em sete jogos, o técnico dos blaugrana colocou água na fervura."Ser campeão é muito difícil, mesmo vencendo no Bernabéu. O Real só perdeu dois jogos e precisaríamos que perdessem três ou quatro. Não podemos ser muito otimistas", revelou Xavi este domingo.Ora, o Real Madrid lidera a prova com 63 pontos, mais 12 do que o Barcelona (no 3º posto). Pelo meio, no 2º lugar, está o Sevilha com 58 pontos e 28 jornadas disputadas.