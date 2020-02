Zidane após a derrota com o Manchester City: «Estamos f***»

Zinedine Zidane não gostou de ver a equipa perder com jogo com o Manchester City, mas garante que o Real Madrid não vai atirar a toalha ao chão nesta eliminatória da Liga dos Campeões.





"Estamos f*** por termos perdido, mas sabíamos que esta eliminatória tem 180 minutos, acontecesse o que acontecesse. Mesmo que tivéssemos ganho. Fizemos o mais difícil, que foi marcar um golo, mas em dez minutos marcaram-nos dois", disse o técnico dos merengues.Nos últimos 10 minutos a equipa sofreu dois golos e ainda viu Sergio Ramos ser expulso. "São erros e os erros pagam-se caro. Fazem parte do futebol, não há nada a fazer", disse o francês, comentando, depois, a expulsão do central. "O futebol é assim, não podemos mudar as coisas. Num resultado assim não há muitas coisas positivas, fizemos um bom jogo, exceto nos últimos 10 ou 15 minutos finais. Agora temos de lá ir e ganhar para podermos passar."