Zidane: «Árbitros não nos favorecem. E nada mais»

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, foi obrigado a responder a Gerard Piqué, central do Barcelona, que após o empate a zero com o Sevilha nesta sexta-feira, referiu que seria muito difícil para os catalães vencerem esta esdição da La Liga, porque há movimentações naquilo a que designou de "outro futebol" para que o título não vá para o Barça.





Na conferência de imprensa de antevisão à partida com a Real Sociedad, os jornalistas questionaram Zidane sobre o assunto e o treinador francês, de 47 anos, respondeu mas sempre com um tom calmo que aliás o caracteriza."Árbitros não nos favorecem. E nada mais. 'O outro futebol?' Espero que isso não influencie o campeonato. É verdade que pode ser jogado de maneiras diferentes, fora do campo, mas não o fazemos porque somos o Real Madrid e conhecemos a nossa força. O que queremos é jogar em campo, se estivermos preparados, podemos fazer coisas boas. Não vou comentar, todos podem falar e dizer o que lhes interessa", sublinhou.Os jornalistas insistiram e Zidane foi cordial ao recusar alargar-se sobre o assunto e ainda salvaguardou que o trabalho dos árbitros tem sido sério, assim como a volatilidade do futebol."[Piqué] Pode dizer o que quiser, mas o que me interessa é o jogo de amanhã [domingo]. Tenho a minha opinião, mas não vou dizer nada, porque no futebol hoje acontece a uns e noutro dia a outros. Sou como sou, é a minha maneira de ser. Sou assim, aproveito tudo o que a vida me dá. Tenho sorte de poder fazer o que gosto e nem todos podem dizer a mesma coisa. Também posso reclamar da vida como muitas pessoas, mas como treinador nada vai mudar por falar sobre algo de errado. Sou muito positivo na minha vida, o que quer que aconteça no jogo de amanhã [domingo], não é a coisa mais importante, caso se dê tudo", salientou.