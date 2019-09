Zidane: «As críticas não vão mudar, o que temos vontade de mudar é o resultado dos jogos»

Uma vitória e dois empates é o balanço do Real Madrid no campeonato espanhol até ao momento, resultados que Zinedine Zidane quer melhorar, a começar já este sábado, no jogo em casa com o Levante."Vamos ter 7 jogos em 21 dias e contamos com todos os jogadores. As críticas não vão mudar, o que temos vontade de mudar é o resultado dos jogos", disse o técnico francês.Zidane foi questionado sobre a alegada falta de confiança de Vinícius e não entendeu a razão de ser da pergunta. "Não tem confiança de quê? Ele tem a máxima confiança do seu treinador, isso posso garantir. Tem 19 anos e é, seguramente, o futuro do Real Madrid. As coisas levam o seu tempo e ele está num processo de fazer as coisas bem. Mas haverá ocasiões em que não vai jogar porque vai jogar outro, nada mais."O assunto Gareth Bale - que esteve na porta de saída do Santiago Bernabéu na última janela de transferências - está também ultrapassado. "Sempre disse que ele tem uma qualidade impresionante. Todos sabem o que aconteceu no verão... Ele está contente e eu estou contente. Há que seguir em frente."