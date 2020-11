«Zidane brincou com o fogo e queimou-se»: nem os jogadores entendem o treinador

O Real Madrid foi 'humilhado' na deslocação a Valencia, tendo sido goleado no Mestalla, por 4-1, domingo, e viu-se ultrapassado pelo Atlético Madrid de João Félix. "Zidane brincou com o fogo e queimou-se", escreve esta segunda-feira o jornal 'Marca', dando conta que as escolhas do técnico francês para o jogo com a formação che surpreenderam tudo e todos... e o resultado não foi o esperado.





"Não há explicação para este jogo", afirmou Zidane no final do encontro da 9.ª jornada da liga espanhola. Uma opinião partilhada por dirigentes, adeptos e até jogadores, refere a publicação que, no entanto, aponta culpas ao treinador.Devido a testarem positivo à Covid-19, Hazard e Casemiro não podiam ir a jogo. Zidane tinha de ter outra escolha e a decisão recaiu sobre Isco e Marcelo. De fora ficaram assim Mendy e Toni Kroos.De acordo com a 'Marca', o plantel continua a respeitar o treinador francês, mas muitos não entendem as opções de Zidane e das suas 'embirrações'. Situação que estará a minar o ambiente no balneário.O Real Madrid desceu para o 4.º lugar, com 16 pontos - resultado de 5 vitórias, um empate e duas derrotas - e os adeptos começam a sentir que mais uma vez a temporada não vai ser nada fácil... e Zidane poderá ficar com o lugar em risco.