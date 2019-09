Zidane critica calendário: «Jogam-se duas temporadas numa»

Zinedine Zidane criticou esta terça-feira o calendário competitivo de clubes e seleções numa fase da época na qual o plantel do Real Madrid apresenta vários jogadores com lesões e problemas físicos.

Na véspera da receção ao Osasuna para a 6.ª jornada da Liga espanhola, que antecede o dérbi de sábado com o Atlético, o técnico francês considerou que a elevada quantidade de jogos nas várias competições provoca um elevado desgaste nos atletas e comparou a atualidade com os seus tempos de jogador.

"Os jogadores não são máquinas e alguns nunca param. O jogador de futebol moderno, mais ainda no Real Madrid, tem de jogar de três em três dias e não tem tempo para descansar. Na minha altura jogávamos 40 jogos e agora são 65, mas podemos vir a chegar aos 70. Jogam-se duas temporadas numa...", lamentou o treinador dos merengues em declarações aos jornalistas.



Nacho na calha para o lado esquerdo da defesa

A mais recente baixa no plantel do Real Madrid é o lateral esquerdo Mendy, com problemas no adutor da perna esquerda, sendo que o francês contratado ao Lyon no último defeso não treinou e vai ficar afastado da competição entre três a quatro semanas. Recorde-se que a lesão do também lateral esquerdo Marcelo abriu as portas do onze a Mendy no triunfo (1-0) do fim-de-semana em Sevilha e agora, com a dupla fora de combate, Zidane deverá utilizar o central Nacho na 'asa' esquerda da defesa.

Além de Marcelo e Mendy, o treinador do Real Madrid também não pode contar com Modric (lesão muscular) e Asensio (rotura do ligamento cruzado), sendo que este último só deverá regressar aos relvados em março de 2020.