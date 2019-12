Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Zidane diz que Guardiola é "o melhor treinador do mundo" Treinador do Real Madrid retribuiu o elogio do técnico do Manchester City





Zidane diz que Guardiola é "o melhor treinador do mundo"