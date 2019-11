Zidane e as ausências de Bale e James: «Não estão lesionados, mas não estão disponíveis»

Zinedine Zidane abordou esta sexta-feira as situações de Gareth Bale e James Rodríguez, que continuam de fora na convocatória do Real Madrid para a visita ao Eibar, agendada para este sábado (17h30).

Na conferência de imprensa de antevisão à partida da 13.ª jornada da La Liga, o técnico dos merengues foi confrontado com a ausência dos dois jogadores - tendo em conta que foram chamados para os compromissos das respetivas seleções nacionais - e resposta de Zidane foi enigmática.





"Não estão lesionados, mas não estão disponíveis para jogar", afirmou o técnico francês, garantindo que "não é uma decisão técnica". "Não treinam com a equipa, por isso não podem jogar amanhã. Vão com as seleções e depois têm cinco ou seis dias para ver se estão preparados ou não para jogar", sustentou Zidane.Sem esclarecer se a ausência de Bale e James se deve a motivos físicos ou disciplinares, Zidane explicou que "são eles que decidem" quando treinar com a equipa e adiantou que "ainda lhes falta algo".

Resposta a Leonardo

A meio da semana, antes da receção ao Galatasaray para a Liga dos Campeões, Zidane afirmou que o sonho de Kylian Mbappé era jogar no Real Madrid. As palavras do técnico do Real Madrid incomodaram o Paris Saint-Germain e o seu diretor desportivo, Leonardo, respondeu a Zidane: "Irrita um pouco, perturba. Acho que não é hora de falar sobre isso. O jogador ainda tem dois anos e meio de contrato. Há muitas vontades, sonhos, mas acho que é tempo para parar", afirmou o brasileiro.



Esta sexta-feira, Zidane comentou as críticas de Leonardo: "Eu não disse nada. Só repeti aquilo que o jogador disse, que o seu sonho era jogar aqui no Real Madrid. Ele [Leonardo] diz o que quer, como eu posso dizer o que quero", sentenciou o técnico francês.