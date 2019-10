Zidane e o encontro "casual" com Pogba no Dubai: «Cruzei-me com ele, parei e conversámos»

Zinedine Zidane encontrou-se com Paul Pogba no Dubai no início de outubro e foi 'apanhado' pelas objetivas do 'Daily Mirror', adensando os rumores da saída do médio francês rumo ao Real Madrid. O 'namoro' já decorre desde o verão passado e esta reunião pode ter acelerado uma transferência há muito anunciada.





O técnico gaulês garantiu, no entanto, que foi "casual". "Se o encontro com Pogba estava previsto? Não, foi casual. Estava ali e ele também. Como nos conhecemos, estivemos a conversar. Não vou dizer sobre o quê, porque é pessoal. Já o conheço há muito tempo. Cruzei-me com ele, parei e conversámos", garantiu, em conferência de imprensa, o técnico merengue, que terá aproveitado a data FIFA para viajar para os Emirados Árabes Unidos e participar numa palestra sobre inteligência artificial no mundo do desporto.O centro-campista do Manchester United está a recuperar de uma lesão no pé direito no Dubai, mais concretamente no Transform Altitude Center, e está afastado dos relvados desde 2 de outubro.