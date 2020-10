Zidane desvaloriza protestos do Barça: «Independentemente do penálti merecemos a vitória»

Após duas derrotas consecutivas em casa - frente ao Cádiz, no campeonato e contra o Shakhtar, de Luís Castro, na Champions - o Real Madrid voltou este sábado aos triunfos e bateu o rival Barcelona (1-3) no Camp Nou. No final do encontro, Zinedine Zidane defendeu que a vitória foi justa e desvalorizou a polémica em torno do penálti convertido por Sergio Ramos ao minuto 63 e que colocou os merengues em vantagem.





"Há um árbitro, ele foi ver a jogada e marcou penálti. Não falo nunca dos árbitros e não vou fazê-lo hoje, Creio que, independentemente desse lance, merecemos a vitória. Ganhámos 3-1 e poderíamos ter marcado mais", começou por referir o técnico francês, em conferência de imprensa.Zidane mostrou-se muito satisfeito pela exibição e postura dos jogadores, sublinhando a resposta às críticas que a equipa vinha sofrendo. "Estou contente por aquilo que fizemos. Conseguimos três pontos aqui e há que desfrutar disso depois dos comentários que fizeram sobre o plantel. Agora temos de descansar bem e pensar no jogo de terça-feira [para a Champions]", referiu o técnico do Real Madrid.