Zidane e Pogba encontraram-se no Dubai e volta a falar-se na saída do francês para Madrid

Zinedine Zidane esteve no Dubai durante a paragem dos campeonatos para assistir a uma conferência sobre o funcionamento da inteligência artificial no desporto, mas 'Daily Mail' publicou uma foto do treinador do Real Madrid com Paul Pogba, jogador do Manchester United que esteve na mira dos merengues no último verão e que ali se encontra a recuperar de uma lesão.





A imprensa espanhola conta que Zidane está empenhado na contratação do compatriota. O Real Madrid recusou-se a pagar os 170 milhões de euros que os red devils pediam pelo passe de Pogba; o jogador chegou a dizer que estava preparado para abraçar um novo desafio mas a verdade é que não houve acordo.Este encontro dos dois franceses no Médio-Oriente adensa os rumores de uma possível transferência do médio para Madrid.