Zidane: «Fizemos 45 minutos como nunca tínhamos feito»

Zidane reconheceu que o, na 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, resultou por culpa de uma primeira parte menos conseguida por parte dos madridistas. Mas, apesar de tudo, o treinador francês preferiu retirar os aspetos positivos do jogo."Quero ficar apenas com os 45 minutos da segunda parte. Não é que esteja contente por somar um ponto, mas estou contente com a reação da equipa. Não posso ficar contente com a primeira parte que fizemos. Fizemos 45 minutos como nunca tínhamos feito. No final fica a sensação que podíamos ter somado os três pontos", afirmou Zidante, em zona de entrevistas rápidas.Relativamente às alterações durante o intervalo -e Nacho, para as entradas de Areola e Marcelo, respetivamente -, e aquilo que pediu aos jogadores para o segundo tempo, o treinador do Real Madrid foi perentório: "Disse-lhes que tínhamos 45 minutos para mudar e que se não mudássemos, íamos perder. Creio que mudaram, da forma como entraram, com mais atitude e maior vontade de mudar as coisas", vincou.Relativamente ao facto de o Real Madrid ainda não ter somado qualquer triunfo para a Liga dos Campeões, Zidane não mostrou-se preocupado e apontou para o encontro de sábado, frente ao Granada, para a liga espanhola. "Veremos. Sábado temos já uma partida para o campeonato e depois olhamos para a 'Champions'", finalizou.