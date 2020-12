Zidane. «Kroos e Modric estão do c.....»

O Real Madrid venceu o dérbi com Atlético, por 2-0, e Zinedine Zidane, treinador dos merengues, estava radiante no final do encontro, especialmente com dois jogadores em particular, a dupla de médios Toni Kroos e Luka Modric.





"Separei-os um pouco no terreno para termos a bola em diferentes zonas do terreno. Assim podíamos fazer diagonais com maior facilidade. Estão do c.... Excecionais! Mas, houve mais jogadores que estiveram muito bem, enfim todos fizeram um ótimo jogo", salientou o treinador francês.Zidane tem gostado das exibições nos últimos jogos, depois de ter estado em maus lençóis, inclusive, com o seu lugar a ser colocado em causa."Fizemos uma partida muito completa que me deixa muito feliz, tal como fizemos durante a semana para a Champions. Estou contente e de que maneira. Fizemos isto contra o Atlético que estava há 26 jogos sem perder", destacou.