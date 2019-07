Zidane preocupado com lesão de Asensio: «Tem má pinta»

A 'feia' lesão de Asensio: avançado pode ficar seis meses parado



Após a, Zinedine Zidane fez a análise ao jogo, que foi marcado pela expulsão de Nacho, pela utilização (e boa exibição) de Gareth Bale e pela lesão de Marco Asensio, que não deixou um bom 'feeling' ao técnico."É preocupante. Oxalá que não seja, mas foi diretamente para o hospital fazer exames. Tem má pinta. Estamos tristes", começou por dizer, antes de falar sobre Gareth Bale."Fez um bom jogo e fico feliz por ele. Como por todos. Está connosco e vamos continuar a trabalhar. Jogámos bem 10 contra 11 e ainda melhor 10 contra 10. Não sei o que vai acontecer. Ele hoje queria jogar e no outro dia não. Não falei com ele. Treinou com normalidade e por isso jogou. Nada mudou, sabem como é a situação", disse.