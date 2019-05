Zidane quer Achraf Hakimi de volta mas levou um não como resposta

Zidane quer Achraf Hakimi de volta ao Real Madrid. Emprestado ao Borussia Dortmund, o lateral tem feito uma boa época, o que não passou despercebido ao treinador dos merengues. No entanto, o diretor desportivo do clube alemão, Michael Zorc, não abdica do jogador, uma vez que a cedência é válida por duas temporadas.Michael Zorc deixou claro que "não há possibilidade alguma" do futebolista marroquino deixar o Borussia no fim desta temporada".O diretor desportivo do Borussia reconheceu que "houve contactos durante toda a semana" mas frisou que Achraf Hakim não vai voltar ao Real Madrid.