Zidane: «Querem que exista um problema com Bale, mas não existe nenhum»

O Real Madrid bateu (1-4) na visita ao reduto do Osasuna, em jogo a contar para a 23.ª jornada da La Liga, num encontro que permitiu aos merengues aumentar, provisoriamente, a vantagem pontual sobre o Barcelona.





No final do encontro, Zinedine Zidane comentou a reviravolta construída pela sua equipa, a exibição de Gareth Bale e ainda Luka Jovic."Foi um jogo muito complicado, num campo que é igualmente difícil. O adversário complicou-nos a tarefa, mas defendemos muito bem. Controlámos muito bem as armas deles, que eram as segundas bolas, os cruzamentos... controlamos tudo bem e criámos ocasiões que nos permitiram o triunfo. Fizemos quatro golos num campo complicado", apontou o técnico francês."É um jogador importante, fez 65 minutos bons ofensiva e defensivamente. É um jogador importante, a questão é que querem que exista um problema com o Gareth, mas não existe nenhum. Existem vários jogadores na equipa, não é fácil fazer uma gestão de todos eles, mas é um jogador importantíssimo para todos nós e a pouco e pouco vai ajudar-nos.""Fico contente por ele, precisava mais que tudo deste golo. É um avançado puro, consegue decidir muitas jogadas, mas se não marca golos fica descontente. Ainda tem de melhorar, mas fico contente pelo golo dele", concluiu.