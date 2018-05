Continuar a ler

Onze

"Não vou dizer qual será, mas claro que alguns não vão jogar. Isso é o mais difícil para um jogador, mas verão qual será o onze no sábado."



Trocaria Cristiano por Salah?

"Não, tenho o Cristiano e apenas falo dos meus jogadores."



Jogo

"Eles fizeram uma grande temporada, na Champions e na Premier League. Vão colocar-nos dificuldades, sabemos disso, mas não vão surpreender-nos, nem nós a eles. As duas equipas conhecem-se bem."



'Mimos' a Cristiano

"Ele sabe que um jogador por vezes passa por momentos mais complicados, mas quando não marca não fica nervoso. No próximo jogo sabe que marcará dois ou três golos. Inclusivamente, quando o criticam é quando joga melhor, por isso ele é o melhor. Há jogadores que cedem à pressão; outros são imunes a ela. Ele é assim, quanto mais o criticarem... cuidado."



Com Cristiano é mais tranquilo

"Eu estou sempre tranquilo, mas claro que é sempre melhor ter o Cristiano contigo porque é o melhor, demonstra-o a cada ano."



Parceria Benzema e Cristiano

"Há jogadores que não têm conexão, mas eles têm. Jogam juntos. Isto é um trabalho de todos, trata-se de um grupo que convive muito bem e que vão conseguir bons resultados. Também podemos falar de Kroos e Modric, de Isco ou de Asensio, que marca golo extraordinários. Todo o trabalho que desenvolvemos resulta nestas conexões.





"Não vou dizer qual será, mas claro que alguns não vão jogar. Isso é o mais difícil para um jogador, mas verão qual será o onze no sábado.""Não, tenho o Cristiano e apenas falo dos meus jogadores.""Eles fizeram uma grande temporada, na Champions e na Premier League. Vão colocar-nos dificuldades, sabemos disso, mas não vão surpreender-nos, nem nós a eles. As duas equipas conhecem-se bem.""Ele sabe que um jogador por vezes passa por momentos mais complicados, mas quando não marca não fica nervoso. No próximo jogo sabe que marcará dois ou três golos. Inclusivamente, quando o criticam é quando joga melhor, por isso ele é o melhor. Há jogadores que cedem à pressão; outros são imunes a ela. Ele é assim, quanto mais o criticarem... cuidado.""Eu estou sempre tranquilo, mas claro que é sempre melhor ter o Cristiano contigo porque é o melhor, demonstra-o a cada ano.""Há jogadores que não têm conexão, mas eles têm. Jogam juntos. Isto é um trabalho de todos, trata-se de um grupo que convive muito bem e que vão conseguir bons resultados. Também podemos falar de Kroos e Modric, de Isco ou de Asensio, que marca golo extraordinários. Todo o trabalho que desenvolvemos resulta nestas conexões.

Zinedine Zidane compareceu esta terça-feira diante da imprensa para abordar a final da Liga dos Campeões - sábado, diante do Liverpool, em Kiev -, e garantiu que o Real Madrid está determinado em conquistar a sua 13ª taça de campeão europeu. O treinador falou também de Cristiano Ronaldo, recusando-se ainda a fazer comparações entre o português e Mohamed Salah, avançado egípcio dos reds."Não posso falar do rival, só posso garantir que nós temos sempre a mesma vontade de vencer. Este clube tem a mesma vontade de ganhar, com a entrega de sempre. Ninguém nos pode dizer que temos menos fome do que os outros. Somos o Real Madrid, queremos sempre mais e vamos dar tudo para que as coisas corram da melhor maneira."