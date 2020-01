Zidane: «Sei que se voltar a perder dois jogos seguidos vou ser criticado»

Depois da conquista da Supertaça de Espanha, Zinedine Zidane afirmou, esta sexta-feira, estar preparado dar continuidade ao trabalho que a equipa do Real Madrid tem desempenhado no campeonato espanhol... e para voltar a ser criticado também.





Na antevisão ao encontro deste sábado com o Sevilha, de Julen Lopetegui, o treinador francês abordou o regresso do técnico espanhol a Bernabéu, da possibilidade de Iker Casillas concorrer à presidência da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), da contratação de Reinier, jovem brasileiro que pertencia ao Flamengo de Jorge Jesus e ainda da saída de Ernesto Valverde do comando técnico do Barcelona."Não temos de mudar o chip. Não há que mudar nada depois de termos vencido a Supertaça. Sabemos que equipa teremos pela frente e das dificuldades que irá colocar-nos, mas nós queremos continuar no bom nível que temos demonstrado", afirmou o técnico dos merengues."Já fui companheiro do Iker e sempre desejei o melhor para a sua vida, mas não sei nada sobre as suas intenções [de recorrer à presidência da RFEF] e não me quero meter nesse assunto.""Cada momento é diferente e creio que ele quisesse que as coisas tivessem corrido de uma outra forma quando cá esteve. Não quero falar sobre o seu momento no Real Madrid, quero apenas dizer que é um grande treinador e que sempre o demonstrou.""O clube está sempre à procura de novos talentos. O ADN deste clube será sempre tentar ter os melhores jogadores, mas no final de contas não é isso que importa agora, mas sim a partida de amanhã [sábado].""Sinto por ele porque não é uma boa notícia, mas não quero entrar por aí. Tenho um respeito enorme por ele e já demonstrou que é um grande treinador. Estamos conscientes da exigência que existe em clubes assim e sei que se voltar a perder dois jogos seguidos vou ser criticado, tal como fizeram há um mês e meio", concluiu.