Zidane sofre percalço na estrada quando estava a caminho do treino do Real Madrid

Zinedine Zidane foi esta manhã vítima de um contratempo quando se encaminhava para o treino do Real Madrid, que amanhã visita o Osasuna, para a Liga espanhola. O treinador sofreu um pequeno toque no seu Audi numa rotunda, que o obrigou a perder algum tempo.





Não houve feridos e os danos foram apenas na chapa dos dois automóveis. Mas mesmo assim o francês teve de tratar de toda a papelada do seguro com o outro condutor.O técnico acabou por resolver o problema a tempo de poder comparecer no treino e trabalhar normalmente em Valdebebas.