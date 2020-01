Zidane tece elogios a Luka Jovic: «É o nosso futuro. Irá fazer muitos golos»

Zinedine Zidane fez, esta terça-feira, a antevisão ao encontro do Real Madrid diante do Valencia, num jogo a contar para a meia-final da Taça do Rei. Na análise ao encontro, o técnico dos merengues acredita que Luka Jovic, avançado contratado neste verão ao Eintracht Frankfurt por 60 milhões de euros, será "um jogador muito importante" para substituir o lesionado Benzema na frente de ataque.





"[Luka Jovic] É claramente uma opção, uma opção importante. É o nosso futuro. Tem 21 anos, está a aprender e mudou recentemente de país. Quer muito aprender, trabalha bem e é muito bom. Irá fazer muitos golos. Já todos disseram, mas a mim parece-me, sobretudo, um jogador completo", referiu o técnico francês sobre o ex-avançado do Benfica.Questionado sobre se o idioma é um entrave entre Zidane e o avançado sérvio, o técnico 'culpou' o seu espanhol. "O problema é que o meu espanhol é muito mau. Não, ele [Luka] quer aprender. Há que ir com calma, apenas está há cinco meses com a equipa. Tranquilidade e paciência, porque é um jogador que nos custou bastante. É o nosso futuro", concluiu.