Paulo Oliveira entre as sete dispensas do Eibar para a nova temporada

O defesa central português Paulo Oliveira integra a lista de sete jogadores dispensados pelo Eibar, que foi despromovido à segunda divisão espanhola, para a temporada 2021/22, anunciou esta segunda-feira a formação de Gipuzkoa.

O internacional luso, que aos 29 anos deixa os espanhóis após quatro épocas a titular, com 31 jogos em 2020/21, está ao lado de Dmitrovic, Cote Valdés, Pape Diop, Sergi Enrich, Pedro León e Takashi Inui nas dispensas.

O central estava em final de contrato com os bascos e está agora no lote de saídas, com o clube a agradecer a "dedicação e profissionalismo" e por ficar "na história do Eibar na Liga espanhola".