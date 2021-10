Fernando Llorente é reforço do Eibar

Fernando Llorente é o mais recente reforço do Eibar, depois de uma passagem na Udinese sem sucesso.





O avançado espanhol iniciou a época passada ao serviço do Nápoles, mas abandonou o clube no invernonum total de cinco jogos, rumando assim à Udinese, onde assinou até ao final da época por mais uma temporada. No novo clube também não brilhou e no verão passado as partes chegaram a acordo para a rescisão do contrato.No Eibar, Llorente vai encontrar o defesa português Frederico Venâncio e irá lutar pela subida à primeira divisão do futebol espanhol. Atualmente, o Eibar está no segundo lugar da 2.ª divisão a um ponto do primeiro.Recorde-se que durante a carreira Fernando Llorente jogou em pelo Athletic Bilbao, Juventus, Sevilha, Swansea, Tottenham, Nápoles e Udinese. Ao serviço da seleção espanhola alcançou o titulo mundial em 2010.