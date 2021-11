Elche despede Fran Escribá após derrota com Betis

O Elche anunciou este domingo o despedimento de Fran Escribá, pondo fim à segunda passagem do técnico pelo clube no dia da derrota caseira com o Betis (3-0), na Liga espanhola.

"O Elche comunica que hoje se tomou a decisão de despedir o técnico Fran Escribá. A entidade quer agradecer ao técnico o trabalho e dedicação nesta sua segunda etapa como franjiverde, e relevar a sua importância na história do clube após os êxitos conseguidos", pode ler-se num curto comunicado do emblema espanhol.

Com apenas duas vitórias em 14 jogos esta época, o Elche é 18.º e antepenúltimo, com 11 pontos, em lugar de descida, com o antigo treinador adjunto do Benfica (2008/09) a sair pela segunda vez do clube, que já tinha orientado entre 2012 e 2015, antes de ter chegado a meio da época passada para uma segunda passagem.

Na primeira época, venceu a segunda divisão, em 2012/13, e conseguiu a promoção a La Liga, da qual o Elche estava arredado havia 24 anos, tendo depois passado por emblemas como o Getafe ou o Villarreal.

O despedimento ficou consumado após nova derrota, desta feita na visita do Betis, que venceu por 3-0 com golos de Juanmi (12 minutos), do brasileiro Willian José (24) e do francês Fékir (27), com William Carvalho em campo pelo emblema de Sevilha a partir dos 80 minutos.

O próprio técnico reagiu à destituição, após a partida, e rejeitou sentir que já não tinha capacidades de continuar a liderar a equipa, pelo que este momento foi "um golpe". Garantindo que este é o seu clube, espera que os adeptos recordem "tudo o que de bom tiveram os cinco anos" em que liderou a equipa técnica, e deixou ainda uma crítica ao atual dono do clube, o argentino Christian Bragarnik. "Pode comprar-se um clube, mas não o carinho dos adeptos", atirou.