Édgar Badía sofreu três golos do Barcelona no jogo que o Elche perdeu diante em Camp Nou, e no final, quando foi pedir a camisola a Messi, ficou surpreendido por o argentino querer a sua em troca.





Sí, me sorprendió. Pero, ¿sabéis en qué estaba pensando a pesar del resultado? En que este equipo se va a salvar. Como EQUIPO, como GRUPO

Seguiremos dando pasos adelante y mejorando y compitiendo contra cualquier rival. ¡Gran primera parte ayer! Vamos con todo #MuchoElche pic.twitter.com/WxDe10gW16 — Edgar Badia (@edgarbadia) February 25, 2021

O vídeo do momento tem feito furor nas redes sociais e o guarda-redes já falou publicamente sobre o sucedido."Sim, surpreendeu-me. Mas, sabem o que estava a pensar, apesar do resultado? Que esta equipa vai salvar-se. Como equipa, como grupo, levantando as mãos. Vamos continuar a dar passos em frente, a melhorar, a competir contra qualquer rival. Grande primeira parte ontem! Vamos com tudo!", escreveu no Twitter o guarda-redes do penúltimo classificado da Liga espanhola.