Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jogou na 5ª divisão, agenciou Maradona e lidera o Elche: o 'misterioso' Christian Bragarnik Empresário tornou-se um homem poderoso no futebol argentino e conta com vários compatriotas no clube espanhol





• Foto: elchecf.es