Braithwaite e a saída do Barcelona: «As pessoas não conhecem a realidade»

Depois de ter trocado o Barcelona pelo Espanyol no último dia de mercado, Martin Braithwaite, avançado dinamarquês de 31 anos, concedeu uma entrevista ao canal catalão ‘TV3’, na qual esclareceu os motivos da mudança de clube."As pessoas não conhecem a realidade", começou por dizer. E prosseguiu, explicando o motivo que o levou a assinar pelo Espanyol: "A proposta era a melhor. O projeto é muito interessante e continuo a viver em Barcelona com a minha família", reconheceu.Sobre o treinador Diego Martínez, Braithwaite não poupou nos elogios, explicando que se trata de "um treinador que gosta de energia e se preocupa com a equipa".A sua estreia pelo Espanyol, frente ao Athletic Bilbao na quarta jornada da Liga Espanhola não podia ter sido melhor: ao minuto 83 apontou o golo da vitória com uma assistência de Sergi Darder, sobre quem foi também instado a falar: "É um jogador muito bom e tem um passe incrível. Tenho a certeza que não é o último que ele me dá", salientou.