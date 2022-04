De Tomas em 'bate boca' com adeptos: «Que o teu dia não fique nublado por escreveres parvoíces...»

View this post on Instagram A post shared by RCD Espanyol de Barcelona (@rcdespanyol)

Apesar de estar praticamente a salvo da descida, o Espanyol não vive uma boa fase e a derrota da semana passada, diante do Rayo Vallecano, apenas serviu para deixar os fãs ainda mais insatisfeitos. E se o clima estava mau, pior ficou quando, esta terça-feira, Raul de Tomas decidiu responder a alguns adeptos no Instagram, quando estes colocaram em causa uma publicação na qual o ex-benfiquista surgia, bem humorado, na função de repórter de imagem. A publicação parecia 'inocente', mas rapidamente se tornou foco de discórdia.E tudo começou neste comentário: "Muito contentes devem estar depois do 0-1 contra o Rayo". Daí em diante, RDT não se ficou e 'desatou' a responder a todos os que o contestavam. "Sê feliz amigo. Está um sol radiante e um dia maravilhoso. Que o teu dia não fique nublado por escrever parvoíces no telemóvel", escreveu o ex-Benfica, que em seguida acabou por levar resposta: "Não creio que sejam parvoíces. Para nós é importante ir ao campo numa quinta-feira, mesmo que chova às sete da tarde, e ver-vos perder parece-nos uma falta de respeito".A resposta não passou em claro aos outros fãs, com um fiel seguidor perico a não perdoar nas palavras. "Parece-me que alguém no clube tem de explicar a este jogador que as opiniões dos adeptos respeitam-se. Parece-me muito lamentável que, depois de termos apoiado o que apoiámos diante do Rayo nesse dia, tenhámos de aguentar a arrogância de alguém, por muitos golos que marque. O clube é nosso e dos que durante mais de 120 anos o apoiaram. No meu caso com 25 anos de sócio. Espeo que este comentário não seja do verdadeiro RDT..."RDT, claro, não deixou de responder. "Tens 25 anos de sócio e respeito-o, mas não tens ideia das dinâmicas do balneário e, provavelmente, dos ambientes, da gestão do mesmo. O bom ambiente atrai boas vibrações. E em relação a mim, os golos pouco me importam, preocupa-me sim como está o grupo do ponto de vista mental".A sequência de troca de palavras prosseguiu, com apontamentos nos quais o avançado considera que um comentário feito cinco dias depois do jogo "nada acrescenta". "Se para ti escrever parvoíces é uma falta de respeito, então tens o nível muito baixo", atirou o avançado.Na mesma onda, RDT voltou ao autor do primeiro comentário, lembrou que no futebol há jogos bons e jogos maus e garantiu que a equipa tudo deu para não perder. E finaliza acusando o adepto em causa de ter "pouca humildade". "Desvalorizas uma equipa como o Rayo e isso é não ter humildade. Quando tiveres humilidade suficiente para respeitar os adeptos, então aí crescerás mentalmente e verás as coisas de outra maneira. Tento ser honesto e educado ao responder-te, quando nem devia preocupar-me em entrar nestas coisas. Mas começa a ter humildade e aí, sim, o teu clube crescerá como desejas", apontou.De Tomas, refira-se, é o melhor marcador do Espanyol na La Liga esta época, com 15 dos 37 golos que a equipa tem apontados.