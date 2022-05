Diego Martínez, ex-Granada, é o novo treinador do Espanyol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O espanhol Diego Martínez, que passou as últimas três épocas no Granada, é o novo treinador do Espanyol, sucedendo a Vicente Moreno, que assegurou a permanência da equipa, anunciou esta terça-feira o emblema de Barcelona.

Martínez assinou um contrato por duas temporadas, até 30 de junho de 2024, e irá ter a sua segunda experiência no principal escalão espanhol, depois do reconhecido trabalho efetuado no Granada.

Com esse clube, em três anos, Martínez alcançou primeiro a subida à La Liga e depois a qualificação para a Liga Europa, bem como uma presença nas meias-finais da Taça do Rei de Espanha.

O treinador de 41 anos, que passou pelo Osasuna e que esteve largos anos nos escalões de formação e também como assistente no Sevilha, ocupa o lugar deixado por Vicente Moreno, que abandonou o Espanyol apenas a uma jornada do fim, já com a manutenção garantida.

A formação de Barcelona terminou a última edição da La Liga no 14.º posto.

A apresentação oficial de Diego Martínez está agendada para ainda hoje, no Estádio do Espanyol.