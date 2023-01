Espanyol contesta dérbi com o Barcelona por utilização "imprópria" de Lewandowski

O Espanyol contestou esta segunda-feira, em comunicado divulgado pelo 'Sport', o dérbi do passado sábado diante do Barcelona, que terminou com um empate (1-1) . Segundo o clube, a participação de Lewandowski no duelo foi "imprópria", uma vez que o avançado polaco tinha sido expulso no encontro anterior dos catalães frente ao Osasuna.À data, Lewandowski viu dois cartões amarelos, o que o deixaria automaticamente de fora no jogo seguinte, e gesticulou na direção do árbitro, fazendo com que fosse punido durante um total de três jogos. No entanto, essa decisão acabaria por ser anulada, uma vez que o jogador reclamou que tal punição era excessiva."O Espanyol apresentou uma queixa junto da Real Federação Espanhola de futebol para impugnar o jogo frente ao Barcelona, correspondente à 15.ª jornada da LaLiga, por alinhamento impróprio.Antes do início da partida, o clube notificou de boa fé o árbitro da partida, o Sr. Mateu Lahoz, sobre a presença no onze rival do jogador Robert Lewandowski, que teve de cumprir sanção após ter sido expulso no jogo anterior.O Espanyol, conforme anunciado, utilizará todos os meios ao seu dispor para defender os seus interesses e os dos nossos adeptos, consciente de que esta flagrante injustiça põe em risco a essência da nossa competição, tendo a certeza que esta injustiça se baseia numa decisão precipitada e em evidentes deficiências jurídicas".