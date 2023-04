Espanyol dispensa treinador Diego Martínez devido aos maus resultados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador Diego Martínez foi dispensado do comando técnico do Espanyol, 17.º classificado da Liga espanhola de futebol, devido aos maus resultados, anunciou esta segunda-feira o clube catalão, em comunicado divulgado no site oficial.

"Os resultados desportivos levam-nos a tomar esta decisão, para podermos manter o objetivo de continuar no escalão máximo do futebol", refere o emblema de Barcelona.

Na mesma nota, o presidente e o conselho de administração agradecem "o trabalho e compromisso" de Diego Martínez, de 42 anos, que assumiu o comando técnico da formação catalã em maio de 2022, após a saída de Vicente Moreno.

Ao serviço do Espanyol, Martínez, cujo sucessor ainda não é conhecido, somou 12 derrotas, nove empates e seis derrotas na La Liga, em que perdeu os últimos quatro encontros.

O Espanyol segue no 17.º lugar da prova, logo acima da zona de despromoção, em igualdade pontual (27) com o Almería, 18.º e antepenúltimo. Os catalães têm mais um ponto do que o Valência, penúltimo, e mais 14 face ao Elche, lanterna-vermelha.