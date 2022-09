Espanyol reage ao comunicado de Raúl de Tomás e o avançado não se cala

Após o comunicado de Raúl de Tomás , onde explica a sua saída do Espanyol, o clube catalão respondeu com a publicação de uma fotografia dos adeptos e do símbolo nas redes sociais com a mensagem "Acima de tudo e de todos". Perante a mesma, o avançado respondeu."Entristece-me ver a despedida que dão a um jogador que fez história neste clube em dois anos e meio. Os meus números e as minhas estatísticas falam por si. Mas sinto ainda mais pena daqueles que tiveram de publicar esta mensagem para se engrandecerem à minha custa. Todos sabemos que o populismo vence sempre; é o ataque fácil. Mas a única coisa que vejo com esta mensagem é cobardia, falta de ética e mediocridade, querendo esconder a má gestão dos incompetentes que dirigem este grande clube. Valores e elegância é o que me caracteriza. Vou tê-los para me despedir de vós [adeptos]: amo-vos, adeptos, amo-te Espanyol. Para sempre grato", escreveu o jogador na rede social Instagram.