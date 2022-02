Gesto de Raúl de Tomás para com jovem adepto do Espanyol está a dar que falar em Espanha

Gracias a todos los niños y niñas que lucís nuestros colores. Este es el camino correcto. Sois nuestro orgullo. https://t.co/V67s87tE55 pic.twitter.com/fZMYXSEXiS — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) February 23, 2022

Raul de Tomás teve um gesto para com um menino de quatro anos que está a dar que falar em Espanha. Tudo porque o antigo avançado do Benfica respondeu a uma mensagem nas redes sociais de um pai triste e sem saber o que fazer após o filho ter sido insultado por querer vestir uma camisola do Espanyol, clube da Catalunha, região onde o Barcelona 'reina' nas preferências dos adeptos."Na aula de hoje do meu filho pediram para [as crianças] usarem roupa desportiva. Até ontem ele iria usar a camisola do Espanyol. Esta manhã não quis usá-la, porque na aula disseram que era 'podre'. Com quatro anos, como lhe explico que não há motivos para ter vergonha?", escreveu Ricky Romero e as mensagens de solidariedade e apoio não pararam de chegar. A de Raúl de Tomás foi uma delas."Pars nós é um orgulho que tu e os teus companheiros vistam camisolas do Espanyol. Não deixes de o fazer", disse o internacional espanhol, num vídeo publicado no Twitter e dirigido ao pequeno Eric."A professora do meu filho, depois de saber do incidente desta manhã, enviou-me um email a dizer que tinha tomado medidas sobre o assunto e falou com as crianças, para que respeitem as opções e os clubes que os outros decidem apoiar", contou ainda no Twitter o pai do pequeno adepto, que assistiu ao encontro com o Sevilha no domingo e ainda tirou uma fotografia com os jogadores.