O antigo médio Luís Garcia é o novo treinador do Espanyol, clube que representou como futebolista durante seis anos, substituindo o demitido Diego Martínez, anunciou hoje o atual penúltimo classificado da Liga espanhola.

No seu site oficial e nas redes sociais, o emblema de Barcelona divulgou a chegada o técnico de 42 anos, que assinou contrato até final da temporada, com mais uma de opção, caso o clube se mantenha no primeiro escalão.

Gárcia, que atuou no Espanyol entre 2005 e 2011 e que foi sete vezes internacional espanhol, estava atualmente a treinar o RSC Internacional, emblema do quinto escalão espanhol.

Já hoje, Diego Martínez tinha sido dispensado do comando técnico do Espanyol devido a uma série de quatro derrotas consecutivas, a última no campo do Girona, por 2-1.