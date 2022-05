Raúl de Tomás faz 'mea culpa' após polémica com treinador: «Cometi o erro de lhe faltar ao respeito...»

Raúl de Tomás recorreu esta segunda-feira às redes sociais para endereçar um pedido de desculpas ao treinador Vicente Moreno. Em causa estará o facto de o avançado ter faltado ao respeito ao técnico do Espanyol durante o encontro no Bernabéu, frente ao Real Madrid, atitude que acabou por lhe custar a titularidade no embate contra o Osasuna na ronda seguinte.

"Para todos aqueles que não sabem, Vicente Moreno, apesar de seu o meu treinador, é também um amigo meu. Uma relação maravilhosa que temos há já alguns anos, com as nossas desavenças e alegrias, mas o respeito que se tem para com um treinador é igual ao respeito que se tem por um pai. Eu cometi um erro ao faltar-lhe ao respeito no Bernabéu dada a situação em que a equipa se encontrava dentro do terreno de jogo, e quando um jogador comete um erro tem de assumir as suas consequências. Eu cometi um erro e por isso paguei este fim de semana ao não jogar de início. Nunca se esqueçam que nenhum jogador está acima de um clube, do balneário e do próprio treinador. Desejo que acabemos bem [a temporada] e que consigamos o objetivo [a permanência]", escreveu o avançado, que teve uma passagem fugaz pelo Benfica.