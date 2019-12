Antunes: «Lágrimas de alegria de poder desfrutar de novo do que mais gosto»

Gracias por el detalle @MovistarFutbol Han sido meses duros de lágrimas de sofrimiento de no poder hacer lo que mas me gusta y estas lágrimas son de alegria de poder disfrutar de nuevo de lo que mas me gusta!!! Gracias a todos por el apoyo @GetafeCF https://t.co/wihqEaEdtm — Vitorino Antunes (@vitorinoantun3s) December 15, 2019

O longo calvário de Antunes chegou ao fim. O lateral-esquerdo português que atua no Getafe, não pisava os relvados desde abril, depois de ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e domingo voltou a competir depois de ter saído do banco de suplentes aos 85 minutos para substituir Cucu, na receção do Getafe ao Valladolid, na 17ª jornada da liga espanhola, cuja equipa da casa venceu por 2-0. O jogador português mostrou-se visivelmente emocionado e esta segunda-feira explicou as lágrimas.Depois da Movistar ter escrito na sua página do Twitter "as lágrimas de quem se levanta depois de cair", Antunes agradeceu a menção e respondeu: "Foram meses muito duros de lágrimas de sofrimento por não poder fazer o que mais gosto e estas são lágrimas de alegria de poder desfrutar de novo do que mais gosto".O lateral entrou em campo, visivelmente emocionado, até porque a lesão grave que sofreu a 14 de abril foi, precisamente, num encontro frente ao Valladolid. Mas a ovação que recebeu dos adeptos presentes no Coliseum Alfonso Pérez, estádio da equipa madrilena também ajudou a que as lágrimas escorressem pelo rosto do português, assim que José Bordalás, treinador, o chamou ao banco para o colocar a jogar.No final da partida, o técnico espanhol de 55 anos fez questão de deixar umas palavras sobre este regresso tão ansiado."Neste momento sinto-me muito feliz. O rapaz sofreu uma lesão gravíssima e hoje [ontem] voltou a sentir-se um futebolista, as lágrimas iam-lhe caindo e a mim também. É um jogador que sempre deu um grande exemplo de profissionalismo. Animava toda a gente no dia a dia. Estou muito feliz, porque recuperamos um grande jogador e pessoa", destacou.