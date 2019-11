Antunes volta aos convocados sete meses depois

O lateral-esquerdo português Antunes regressou este sábado aos convocados do Getafe, para a visita ao Espanyol, no domingo, em jogo da 13.ª jornada da Liga espanhola, sete meses depois de se ter lesionado.

Antunes, de 32 anos, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e uma distensão lateral interna do joelho direito, em 14 de abril, no encontro com o Valladolid, tendo sido operado uma semana depois.

O Getafe, sétimo classificado da La Liga, com 20 pontos, visita os catalães, 19.ºs e penúltimos com oito, no domingo.