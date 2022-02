Borja Mayoral: «Com Mourinho merecia mais minutos»

Emprestado no mercado de inverno pela AS Roma ao Getafe, Borja Mayoral confessou à rádio Marca que chegou com "raiva, porque com José Mourinho merecia mais minutos". Esta época o avançado espanhol só tinha alinhado em 5 jogos na Serie A e não marcou qualquer golo.Aos 24 anos, o ex-Real Madrid, regressou ao seu país natal e garante que ainda tem o objetivo de chegar à seleção espanhola. Para já, promete "energia e vontade de ajudar a equipa a crescer" e até já se estreou a marcar no novo clube.Orientado pelo ex-treinador do Benfica, Quique Flores, o Getafe ocupa o 16º lugar da Liga espanhola e tem o segundo pior ataque da competição.