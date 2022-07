Domingos Duarte deixa Granada e ruma ao Getafe

Comunicado | Acuerdo para el traspaso de Domingos Duarte al Getafe CFhttps://t.co/BRLye4TXN1 — Granada CF ???? (@GranadaCF) July 11, 2022

O Granada comunicou há pouco ter chegado a acordo com o Getafe para a transferência do defesa português Domingos Duarte. O conjunto granadino não revela detalhes da operação, limitando-se no seu comunicado a agradecer ao defesa português, de 27 anos, pelo contributo dado desde que chegou, em 2019/20.Domingos Duarte é o segundo jogador luso a deixar o Granada nos últimos dias, depois de também Luís Maximiano ter rumado à Lazio. Ambos os jogadores saíram essencialmente pela vontade de se exibirem ao mais alto nível em ano de Mundial'2022, algo que poderia ficar comprometido pelo facto do Granada ter descido à Segunda Divisão espanhola.