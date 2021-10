Florentino destaca-se em Espanha

Florentino rumou aos espanhóis do Getafe no início desta temporada e, ao fim de nove jornadas, o médio vê a equipa que representa a ocupar a última posição do campeonato espanhol, mas a verdade é que, do ponto de vista individual, as coisas até parecem estar a correr bastante bem ao jogador. É que Florentino tem-se evidenciado no capítulo defensivo.





É que na La Liga não há outro jogador com mais desarmes bem-sucedidos. O internacional sub-21 tem uma média de 4,7 a cada 90 minutos, posicionando-se à frente de Damián Suárez, que conta com 4,5 desarmes bem-sucedidos. O jogador que se encontra cedido pelo Benfica ao emblema espanhol tem uma taxa de sucesso de 70 por cento neste capítulo, mas no que diz respeito aos desarmes completos, com a equipa a manter a posse de bola, Florentino é o terceiro melhor jogador da liga espanhola. O jovem português tem uma média de 2,7 a cada 90 minutos, sendo superado apenas por Damián Suárez e de William Carvalho, com ambos a registarem 2,9 por jogo.De acordo com os dados da Goalpoint, Florentino Luís é o segundo melhor do campeonato espanhol no capítulo das interceções dos jogadores que já realizaram, pelo menos, 360 minutos. O português tem uma média de 2,2 interceções a cada 90 minutos, sendo superado por Renato Tapia, do Celta de Vigo.Apesar do contributo positivo de Florentino Luís, o máximo que a equipa espanhola alcançou foram dois empates, tendo a equipa sofrido 13 golos e apontado apenas três. Refira-se, também, que esta série de resultados já provocou a saída do técnico Míchel que acabou por ser rendido por Quique Flores, antigo treinador do Benfica.