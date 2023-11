Getafe 'atropela' Tardienta por 12-0 com golo de Domingos Duarte e faz história na Taça do Rei

O Getafe alcançou esta quarta-feira a maior goleada da história do clube ao 'atropelar', na Taça do Rei, o Tardienta por 12-0, num jogo em que o central português Domingos Duarte marcou.Num jogo de sentido único, os golos da partida foram apontados por John Patrick (7'), Mason Greenwood (15' e 55'), Choco Lozano (30'), Jordi Martín (33'), Óscar (35', 57' e 64'), Stefan Mitrovic (68'), Domingos Duarte (69'), Latasa (73') e Borja Mayoral (85').Esta, refira-se, é também a maior goleada de sempre de um clube visitante na Taça do Rei.Quem esteve igualmente em destaque hoje foi Bebé, que na goleada do Rayo Vallecano ao Atletico de Lugones, por 6-0, voltou a fazer das suas, apontando um grande golo de livre direto O Girona, uma das surpresas na LaLiga esta temporada, foi ao terreno do San Roque vencer por 2-1, ao passo que a Real Sociedad, adversária do Benfica na Champions, levou a melhor sobre o Buñol (0-1). Sevilha e Celta de Vigo também avançaram para a próxima ronda.