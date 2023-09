Getafe contrata Mason Greenwood por empréstimo após acusações de violação

O Getafe anunciou na sexta-feira a contratação, por empréstimo, do futebolista inglês Mason Greenwood, suspenso pelo Manchester United após acusações de violação, violência doméstica e coerção sexual pela ex-namorada.

O clube espanhol anunciou o negócio, com o avançado a procurar relançar a carreira após mais de ano e meio suspenso, desde janeiro de 2022, quando foi acusado, embora os tribunais tivessem arquivado as averiguações, e após as queixas terem sido retiradas, antes do julgamento marcado para novembro de 2023.

Em 21 de agosto, o clube de Manchester explicou que após concluir investigações internas, "foi mutuamente acordado que seria mais apropriado" que o jogador saísse do clube.

O avançado, cujo caso de abuso e violência perante uma mulher foi muito mediatizado, chega a Espanha num momento em que o futebol espanhol discute um 'escândalo' em torno do beijo não consentido do presidente da federação, Luis Rubiales, à capitã da seleção campeã do mundo, Jenni Hermoso.

O presidente do Getafe, Ángel Torres, comentou o caso e declarou que o dirigente federativo não tinha condições de continuar "nem mais um minuto" no cargo, de que foi suspenso pela FIFA.

Greenwood foi detido em janeiro de 2022 depois de ter sido acusado por uma mulher de violação e agressões, com imagens e vídeos a serem divulgados nas redes sociais, e posteriormente libertado em fevereiro sob fiança.

Em 15 de outubro, o extremo foi novamente detido por alegadamente violar as condições da sua fiança e, dias depois, foi marcado o seu julgamento para novembro de 2023, mas as acusações acabaram por ser retiradas.

Esperança do futebol inglês, Mason Greenwood foi suspenso pelo Manchester United e viu patrocinadores como a Nike rescindirem os contratos, e o gigante dos videojogos EA Sports a removê-lo das suas equipas do FIFA2022.

Pelo United, o internacional inglês fez um total de 129 jogos oficiais, tendo anotado 35 golos e 10 assistências.