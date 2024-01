Greenwood nega insulto a árbitro e revela o que disse em expulsão polémica: «Não me f...»

A imprensa espanhola revela, esta quarta-feira, o motivo do cartão vermelho direto a Mason Greenwood durante o Getafe-Rayo Vallecano (0-2), que está a dar que falar naquele país. No relatório do árbitro, este escreveu que o avançado inglês, enquanto protestava de forma veemente após sofrer uma falta, proferiu a frase 'vai-te f...' na direção de Figueroa Vázquez. Ora, já depois da partida, o treinador do Getafe referiu que Greenwood fez questão de explicar, no balneário, que tinha dito 'não me f...', ao invés de um insulto dirigido diretamente ao juiz do encontro.Quem aproveitou a 'tempestade' foi o defesa do Getafe Juan Iglesias, que recorreu às redes sociais após o apito final e deixou uma mensagem: "Se alguém encontrar um vídeo onde se veja que [Greenwood] diz 'vai-te f...', convido-o para uma mariscada", brincou o jogador, de 25 anos.Refira-se que o Getafe acabou o jogo em questão reduzido a oito jogadores, fruto das expulsões de Juanmi Latasa (40') e Damián Suárez (70'), a juntar à do próprio Greenwood (50').