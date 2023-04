Castellanos quase nem dormiu após póquer ao Real Madrid: «Tive que tomar um comprimido...»

"Tive que tomar um comprimido para conseguir dormir. Foi incrível", contou Taty Castellanos, um dia depois de destroçar o Real Madrid com um póquer (4-2). A verdade é que esta exibição de luxo pode ter escancarado as portas de outro sonho: representar a seleção argentina, atual campeã do mundo. O avançado do Girona, de 24 anos, que pertence ao New York City, foi feliz ao longo de quatro épocas na MLS e, em 2021, foi campeão e artilheiro da prova com 22 golos. Nessa altura chegou a estar perto de rumar ao Palmeiras de Abel Ferreira, mas só acabou por sair no início desta época, por empréstimo, de modo mostrar-se aos responsáveis da seleção. Porém, a concorrência de Lautaro Martínez, Dybala e Julián Álvarez afigura-se um duro obstáculo.