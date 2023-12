Jogou no Sp. Braga e agora é uma das revelações do Girona: «Estava seguro de que ia para o Barcelona»

Formado no Coritiba, o brasileiro Yan Couto vive este ano uma das melhores temporadas da ainda curta carreira enquanto futebolista profissional. O lateral-direito, de 21 anos, é uma das revelações do Girona, atual líder isolado do campeonato espanhol, e este sábado esteve no 'Canvi de Joc', programa de análise à atualidade do Girona, onde abordou a atual época do clube e a altura em que pensou que iria assinar pelo Barcelona.

"Quando fui campeão com a seleção brasileira [Mundial de sub-17] visitei o Manchester City, o Bayern Munique e o Barcelona. Estava seguro de que ia para o Barça, mas Pep Guardiola chamou-me e as coisas mudaram", disse o defesa internacional brasileiro em duas ocasiões, continuando: "Se podemos fazer como o Leicester? É complicado porque ainda falta muito campeonato. Estamos a um nível muito alto e queremos continuar assim, com sonhos por cumprir."





O passe de Yan Couto pertence atualmente ao Manchester City. Em 2021/22, o clube inglês emprestou o brasileiro ao Sp. Braga, onde alinhou em 42 jogos, tendo apontado um golo e quatro assistências durante a passagem pelo emblema português.