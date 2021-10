Domingos Duarte ausente por tempo indeterminado: «Lesão é mais grave do que se pensava»

Domingos Duarte estará ausente dos relvados por tempo indeterminado, visto que a lesão que sofreu no ombro esquerdo no jogo contra o Celta de Vigo, após um choque com o colega e compatriota Luís Maximiano, é mais "grave" do que se pensava, como o próprio deu conta na sua conta oficial de Instagram.





"Como muitos sabem, a lesão que sofri no jogo contra o RC Celta impediu-me de estar com a equipa estas últimas semanas e também me impossibilitou de representar Portugal. Infelizmente, os primeiros prognósticos para voltar a competir não se vão concretizar, porque depois de fazer vários exames, concluímos que a lesão é mais grave do que o que pensávamos. Sabendo isto, só tenho de estar focado a 100% na minha recuperação para voltar na melhor forma possível e apoiar os meus colegas, para os ajudar a alcançar todos os objectivos a que nos propusemos. Quero agradecer desde já o carinho e as mensagens neste momento mais complicado para mim. Vamos Granada!", escreveu o defesa-central português, de 26 anos, ele que é um dos pilares da formação espanhola.