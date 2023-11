Granada despede Paco López

Gracias por tu compromiso, profesionalidad y trato hacia el Granada Club de Fútbol, sus componentes y su afición.



Tu nombre quedará marcado en nuestra historia tras hacernos campeones. ??



Gracias por todo, @PacoLopezEntre1. pic.twitter.com/32YBo85zLK — Granada CF ???? (@GranadaCF) November 26, 2023

O Granada anunciou este domingo a saída do treinador Paco López que deixa o clube na penúltima posição da liga espanhola. "Obrigado pelo teu compromisso, profissionalismo e entrega ao Granada, aos seus membros e adeptos. O teu nome ficará marcado na nossa história", escreveu o clube nas redes sociais.López, de 56 anos, deixa o cargo depois de conseguir apenas uma vitória nos primeiros 14 jogos de LaLiga, há três meses, frente ao Maiorca.O Granada, que conta com o guarda-redes André Ferreira e o defesa Manafá no plantel, segue no penúltimo lugar do campeonato, com apenas sete pontos, apenas à frente do Almería, que tem três.O treinador natural de Valência tinha chegado ao clube a meio da temporada passada, substituindo Aitor Karanka, levando a formação andaluz ao triunfo no segundo escalão e consequente subida de divisão.O Granada agradeceu a Paco López pela sua "dedicação, esforço e compromisso desde o primeiro dia", desejando-lhe "a maior das sortes no seu futuro pessoal e profissional".